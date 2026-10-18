Alarm am Tresor beendete Tour zweier Einbrecher

Mit einem alarmgesicherten Tresor hatten diese Einbrecher anscheinend nicht gerechnet: Als sie vor wenigen Tagen in einem Wohnhaus in Loosdorf im Bezirk Melk einen Geldschrank gewaltsam öffnen wollten, lösten sie Alarm aus. Die Männer ergriffen die Flucht. Doch kurz darauf klickten auf der S33 bei St. Pölten die Handschellen.