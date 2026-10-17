Training für Everestfilm: „1000 Höhenmeter am Tag“

Hollywoodstar Tom Hiddleston („Loki“) spielt in „Tenzing“ den ersten Mann am Mount Everest – die Vorbereitung kostete Kraft, wie er im Pressegespräch mit der „Krone“ berichtet.
„Es war eine große Ehre und Verantwortung, diese Männer zu repräsentieren, die Geschichte geschrieben haben. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Sie hatten einen starken Willen und Glauben“, ist Tom Hiddleston beeindruckt von der Geschichte der Mount-Everest-Erstbesteiger Tenzing Norgay und Edmund Hillary. Die beiden erklommen 1953 als erste Menschen das „Dach der Welt“. An der Seite von Hiddleston, der den Neuseeländer Hillary mimt, spielt Genden Phuntsok den titelgebenden Sherpa „Tenzing“. Beide trainierten für die Rolle hart, berichtet Hiddleston im Pressegespräch mit der „Krone“: „Ich flog nach Nepal, wo mir ein medizinischer Spezialist für große Höhe zur Seite stand. Außerdem ein Sherpa, der 21 Mal am Everest war, und weitere Experten. Gemeinsam mit meinem Co-Star Genden kletterte ich eine Woche lang quasi in den Fußstapfen unserer Filmcharaktere. Etwa 1000 Höhenmeter pro Tag, so weit wir eben an das Everest-Basiscamp rankommen konnten. Es war der Beginn einer schönen Freundschaft.“
Regisseurin Jennifer Peedom wollte alles so realistisch wie möglich drehen – ganz bis zur Spitze des Everests ging es aber freilich mit Kameras nicht: „Schon seit meinen 20ern reise ich im Himalaya und habe mich in die Landschaft und die Menschen dort verliebt. Deshalb war es mir wichtig, auch in Nepal zu drehen. Die Kletterszenen mussten wir wegen der zu großen Höhe am Everest aber in Neuseeland filmen.“ Hollywood-Veteran Willem Dafoe spielt in „Tenzing“ (ab sofort auf AppleTV+) den Expeditionsleiter: „Er wirkt vielleicht ein wenig harsch, aber er ist ein guter Mann. Er steht unter Druck, die Mission erfolgreich zu machen. Aber im Laufe des Films öffnet er sein Herz.“
Er habe bei dem Projekt unbedingt dabei sein wollen: „Ich habe das Abenteuer meines Lebens gerochen, ich war sehr dankbar, dabei zu sein.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Hiddleston, der sichtlich bewegt an den Dreh zurückdenkt: „Diese Berge bringen dir Demut bei, du fühlst die Macht und Majestät der Natur. Es war eine einmalige Erfahrung.“
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