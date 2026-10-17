Training für Everestfilm: „1000 Höhenmeter am Tag“

„Es war eine große Ehre und Verantwortung, diese Männer zu repräsentieren, die Geschichte geschrieben haben. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Sie hatten einen starken Willen und Glauben“, ist Tom Hiddleston beeindruckt von der Geschichte der Mount-Everest-Erstbesteiger Tenzing Norgay und Edmund Hillary. Die beiden erklommen 1953 als erste Menschen das „Dach der Welt“. An der Seite von Hiddleston, der den Neuseeländer Hillary mimt, spielt Genden Phuntsok den titelgebenden Sherpa „Tenzing“. Beide trainierten für die Rolle hart, berichtet Hiddleston im Pressegespräch mit der „Krone“: „Ich flog nach Nepal, wo mir ein medizinischer Spezialist für große Höhe zur Seite stand. Außerdem ein Sherpa, der 21 Mal am Everest war, und weitere Experten. Gemeinsam mit meinem Co-Star Genden kletterte ich eine Woche lang quasi in den Fußstapfen unserer Filmcharaktere. Etwa 1000 Höhenmeter pro Tag, so weit wir eben an das Everest-Basiscamp rankommen konnten. Es war der Beginn einer schönen Freundschaft.“