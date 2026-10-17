NEOS: „Lehrer sind keine Pflegekräfte!“

NEOS wollen für Niederösterreich wie in Wien „School Nurses“ in Pflichtschulen einführen. Stellen von Schulärzten würden immer seltener nachbesetzt werden.
Es gibt immer weniger Schulärzte in Niederösterreichs Schulen, klagen die NEOS. Zudem haben sich die Umstände für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren stark verändert. Immer mehr leiden unter psychischen Belastungen. Ist keine Schulärztin da, fällt die Last auf die Lehrer zurück. NEOS Gesundheitssprecherin Edith Kollermann will deshalb ein Wiener Modell auch hierzulande testen. In der Landeshauptstadt sind bereits 40 sogenannte „School Nurses“ tätig. Das sind diplomierte Pflegekräfte, die Kinder nicht nur medizinisch betreuen, sondern auch psychologisch fachgerecht beraten können.
Wer früh auf die Gesundheit von Kindern schaut, kann verhindern, dass aus kleinen Problemen große werden.
Gesundheitssprecherin NEOS, Edith Kollermann
Bild: Neos
20 Nurses für Niederösterreich
Generell hat das Konzept seinen Ursprung in den USA. In Wien zeigt sich: Kinder müssen seither seltener früher nach Hause geschickt werden, Fehlzeiten gehen zurück und Lehrkräfte werden entlastet. Kinder mit chronischen Erkrankungen, wie Diabetes oder Asthma, müssen bei Problemen nicht von der Schule zum Arzt fahren. Mindestens 20 Nurses sollen bereits im Schuljahr 2027/28 in Niederösterreich starten, so der Vorschlag der NEOS.
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