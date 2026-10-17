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School Nurses gefragt

NEOS: „Lehrer sind keine Pflegekräfte!“

Niederösterreich
17.10.2026 14:00
In Wien haben sich sogenannte School Nurses in Schulen bereits bewährt. Das Modell wird in der ...
In Wien haben sich sogenannte School Nurses in Schulen bereits bewährt. Das Modell wird in der Landeshauptstadt ausgeweitet.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

NEOS wollen für Niederösterreich wie in Wien „School Nurses“ in  Pflichtschulen einführen. Stellen von Schulärzten würden immer seltener nachbesetzt werden. 

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Es gibt immer weniger Schulärzte in Niederösterreichs Schulen, klagen die NEOS. Zudem haben sich die Umstände für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren stark verändert. Immer mehr leiden unter psychischen Belastungen. Ist keine Schulärztin da, fällt die Last auf die Lehrer zurück. NEOS Gesundheitssprecherin Edith Kollermann will deshalb ein Wiener Modell auch hierzulande testen. In der Landeshauptstadt sind bereits 40 sogenannte „School Nurses“ tätig. Das sind diplomierte Pflegekräfte, die Kinder nicht nur medizinisch betreuen, sondern auch psychologisch fachgerecht beraten können.

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Projekt „School Nurse“
Wien: Krankenschwestern in Schulen statt im Spital
08.09.2022
Zitat Icon

Wer früh auf die Gesundheit von Kindern schaut, kann verhindern, dass aus kleinen Problemen große werden.

Gesundheitssprecherin NEOS, Edith Kollermann

Bild: Neos

20 Nurses für Niederösterreich
Generell hat das Konzept seinen Ursprung in den USA. In Wien zeigt sich: Kinder müssen seither seltener früher nach Hause geschickt werden, Fehlzeiten gehen zurück und Lehrkräfte werden entlastet. Kinder mit chronischen Erkrankungen, wie Diabetes oder Asthma, müssen bei Problemen nicht von der Schule zum Arzt fahren. Mindestens 20 Nurses sollen bereits im Schuljahr 2027/28 in Niederösterreich starten, so der Vorschlag der NEOS.

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