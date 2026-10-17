NEOS: „Lehrer sind keine Pflegekräfte!“

Es gibt immer weniger Schulärzte in Niederösterreichs Schulen, klagen die NEOS. Zudem haben sich die Umstände für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren stark verändert. Immer mehr leiden unter psychischen Belastungen. Ist keine Schulärztin da, fällt die Last auf die Lehrer zurück. NEOS Gesundheitssprecherin Edith Kollermann will deshalb ein Wiener Modell auch hierzulande testen. In der Landeshauptstadt sind bereits 40 sogenannte „School Nurses“ tätig. Das sind diplomierte Pflegekräfte, die Kinder nicht nur medizinisch betreuen, sondern auch psychologisch fachgerecht beraten können.