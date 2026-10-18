Strenge Strafen, freie Familien und gesunde Bürger

Widmen wir uns nun aktuellen Landesthemen. Die Kinderbetreuung ist wichtig und richtig. Es fließen enorme Summen in diesen Bereich. Ist das gerechtfertigt?

Ja, es ist eine große finanzielle Kraftanstrengung für Land und vor allem die Gemeinden. Das Geld ist aber gut investiert. Denn nur dort, wo Kinder betreut werden, bleiben die jungen Familien beziehungsweise siedeln sie sich an. Wir haben mehr als 800 Kindergartengruppen eröffnet, das ist ein kräftiges Angebot. Im Bereich der Zweijährigen können jetzt 99 Prozent aller Gemeinden einen Betreuungsplatz anbieten. Das ist im Bundesvergleich Platz 1. Wir geben niemandem vor, wie Kinder zu erziehen oder zu betreuen sind. Aber nur, wenn man das ausreichende Angebot an Betreuungsplätzen hat, hat man auch eine echte Wahlfreiheit. Wir wollen Familien diese Wahlfreiheit bieten. Ausreichende Plätze sind aber auch, da schließe ich an die erste Frage an, wichtig für die Weitergabe von Traditionen und echte Integration. Von klein auf lernt man am besten, wie man sich in unserer Gemeinschaft verhält. Auch deshalb gibt es die Kindergartenpflicht.