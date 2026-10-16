Senioren verwandeln Straßenbahn in Partybim

Der Klub66 machte am Freitagvormittag den Ring unsicher. Famose Stimmung ist keine Altersfrage, zeigten die rüstigen Senioren in der Partybim.
Bereits um 10 Uhr Freitagvormittag dröhnen die Bässe in der Sonderstraßenbahn der Wiener Linien. Denn der Klub66 der Pensionistenklubs verwandelt das öffentliche Verkehrsmittel für drei Stunden in eine Partybim, die ihre Runden um den Ring dreht.
Die rüstigen Senioren lassen sich nicht zweimal auf die „Tanzfläche“ bitten. Zu „Gloria“ und „Time Warp“ werden die Hüften geschwungen – spätestens bei „Let’s twist again“ wackelt die komplette Straßenbahn.
Nur in Wien
„Es ist großartig“, sagt Jacqueline (63). Stefanie (67) ist sich sicher: „So etwas gibt es nur in Wien.“ Die Stimmung ist ausgelassen, auf drei Touren ist Platz für je 120 Gäste – sie waren sofort ausgebucht.
„Es war ein schwungvoller Start in den Tag. Und für die Zeit habe ich die üblichen Wehwehs nicht gespürt“, freut sich eine Dame. Das beweist: Es braucht mehr solche Angebote, wie das monatliche Clubbing des Klub66 im U4. Die nächsten Termine: 22. Oktober, 26. November und sogar am 24. Dezember. Anmeldung hier.
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