Senioren verwandeln Straßenbahn in Partybim

„Es war ein schwungvoller Start in den Tag. Und für die Zeit habe ich die üblichen Wehwehs nicht gespürt“, freut sich eine Dame. Das beweist: Es braucht mehr solche Angebote, wie das monatliche Clubbing des Klub66 im U4. Die nächsten Termine: 22. Oktober, 26. November und sogar am 24. Dezember. Anmeldung hier.