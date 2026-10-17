Mieter sind seit Jahren in Ersatzwohnungen

Arbeiten angeblich vor Abschluss

Jene Mieter, die bleiben durften, leiden unter der jahrelangen Baustelle. FPÖ-Wohnombudsmann Michael Niegl: „Die Versprechen von der Stadt sind nichts wert. Und die Arbeiten werden durch eklatante Fehlplanung unnötig in die Länge gezogen.“

Laut Wiener Wohnen stehe die Arbeiten vor dem Abschluss, die ersten Häuser sollen noch heuer fertig werden.