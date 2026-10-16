Steirische Bildung für Erwachsene kämpft um Gelder

Allerdings: Erwachsenenbildungseinrichtungen kommen verstärkt unter Druck, denn zu den steigenden Kosten müssen sie finanzielle Kürzungen seitens der öffentlichen Hand stemmen. Vielerorts sind die Einsparungspotentiale erschöpft. Man hört davon, dass Personen ihre Stunden reduzieren, damit andere nicht ihren Job verlieren oder Institutionen ihre Arbeit weiter ausführen können. Schon jetzt arbeitet der Großteil der Angestellten in Teilzeit. Vieles läuft auch über Ehrenamtliche.