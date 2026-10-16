Land steckt erneut Millionen in Raumfahrt-Boom

In die Politik gehen oder zum Mond fliegen? „Wenn ich mich heute noch einmal für einen Beruf entscheiden könnte, würde ich die Weltraumindustrie wählen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Eröffnung der „Austrian Space Days“ diese Woche. Kein Wunder, denn am Flughafen Schwechat werden im „Weltraum-Hub“ künftig viele Arbeitsplätze entstehen. Die Eröffnung des „ESA Phi-Lab“ durch die Europäischen Weltraumagentur ESA fiel dort 2024 auf fruchtbaren Boden. 13 Projekte von zehn heimischen Firmen wurden seither erfolgreich abgeschlossen. Für die nächsten vier Jahre stehen insgesamt 9,6 Millionen Euro zur Verfügung, um weitere Projekte zu finanzieren. Mittlerweile gibt es in ganz Europa zehn solche nationalen Phi-Labs.