Bergrettung bleibt auf den Einsatzkosten sitzen

4087,50 Euro

Jetzt bleibt man für den Einsatz in Steinbach auf 4087,50 Euro sitzen. Nach dem Urteil wurde auch die Kostenübernahme nach einem Waldbrand in St. Lorenz am Mondsee im Jahr 2019 vom Landwirtschaftsministerium abgelehnt. Das trifft die Bergretter hart: „Bei uns arbeiten 830 Ehrenamtliche, wir haben aber trotzdem hohe Kosten wie etwa Ausbildung oder Infrastruktur zu stemmen. Ohne Abgeltung der Mannschaftskosten wird das in Zukunft schwer für uns“, so Preimesberger, der den „Freunden bei der Feuerwehr“ trotzdem auch in Zukunft die vollste Unterstützung der Bergretter zusichert.