100 Jahre Paulinum: Von Kaserne zu moderner Schule

Am Freitag bildet nun ein großer Festakt, der sogar live im Internet übertragen wird (Infos dazu findet man auf der Homepage des Paulinums), den Auftakt zum Jubiläumsjahr. Im SZentrum in Schwaz wird unter dem Titel „Ode an die Freude“ die bewegte Geschichte der Schule gewürdigt – und vor allem die Menschen, die das Paulinum geprägt haben.