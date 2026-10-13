Für (fast) jeden Dorfbewohner den passenden Klub

Dokumentarische Schätze

Wo Vereine gebildet wurden, dort wurde auch das Bewusstsein für Geschichtsschreibung abseits großer Weltereignisse geschärft. Viele Dorfchroniken schöpfen aus dem dokumentarischen Schatz von Vereinen. So auch in Landeck. Im Archiv der Stadt finden sich tolle Aufnahmen von früheren Vereinen. Aus einer Zeit, in der Fotografie noch sehr kostbar und selten war. Aus diesem Fundus konnte Wachter für das aktuelle Büchlein schöpfen.