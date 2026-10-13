41 Richter fehlen: „Die Zitrone ist ausgepresst“

Erstanhörungen in der Mittagspause

Noch dramatischer bringt es Ute Reisinger, Obfrau der Sektion Wels, auf den Punkt: „Die Zitrone ist ausgepresst. Richter müssen Abstriche in der Freizeit oder in der Qualität machen.“ Ein Blick in die Praxis: Bei Christoph Kattnigg vom Bezirksgericht Steyr läutet das Telefon zwischen 6 und 19 Uhr. Erstanhörungen in der Mittagspause sowie Arbeiten im Urlaub oder Krankenstand seien keine Ausnahme mehr.