Diebe stahlen teure Parfums und tauchten unter

Am Montag gegen 13.20 Uhr stahlen zwei bisher unbekannte Täter in einem Drogeriemarkt in Volders mehrere hochpreisige Parfums. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, was vermutlich auch die Täter bemerkten und daraufhin das Geschäft verließen. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.