Diebe stahlen teure Parfums und tauchten unter

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Volders wurde am Montag auf zwei Verdächtige aufmerksam, die teure Parfums stahlen. Die beiden Männer konnten flüchten. Die Polizei ersucht um Hinweise.
Am Montag gegen 13.20 Uhr stahlen zwei bisher unbekannte Täter in einem Drogeriemarkt in Volders mehrere hochpreisige Parfums. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, was vermutlich auch die Täter bemerkten und daraufhin das Geschäft verließen. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.
Beschreibung der Täter:
Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise an jede Polizeidienststelle.
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