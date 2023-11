Wien geht neuen Weg für Frauen in Not

Wien soll orange leuchten

In ganz Wien soll es ab 24. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, um Frauen in Not gehen. In den 16 Tagen bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember soll die Stadt als Mahnung gegen Gewalt an Frauen orange leuchten. Viele Institutionen schließen sich der UNO-Kampagne „Orange The World“ an: Vom Parlament abwärts werden öffentliche Gebäude orange beleuchtet, ebenso wie Firmenzentralen und Sehenswürdigkeiten.