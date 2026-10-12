Diese Stadt in Österreich gehört zur Weltspitze

Was für ein gutes Leben entscheidend ist

Hinter der Platzierung stehen konkrete Kriterien. Oxford Economics berücksichtigt in der Kategorie „Quality of Life“ unter anderem Einkommen, Einkommensverteilung, Wohnkosten, Lebenserwartung, Kriminalität sowie Freizeit- und Kulturangebote. Es geht also um vieles, das für ein gutes Leben entscheidend ist: Wie gut komme ich mit meinem Einkommen aus? Wie wohne ich? Was kann ich in meiner Freizeit unternehmen? Die Gesamtwertung umfasst zusätzlich die Bereiche Wirtschaft, Humankapital, Umwelt und Governance. Linz erreicht hier Platz 99 von 1.000 untersuchten Städten.