Diese Stadt in Österreich gehört zur Weltspitze

Für die Bewohner ist es Alltag, international sorgt es für Aufsehen: Im aktuellen Global Cities Index von Oxford Economics landet Linz bei der Lebensqualität auf dem hervorragenden 12. Platz weltweit. Auch im Gesamtranking der 1.000 untersuchten Städte schafft es die Landeshauptstadt unter die besten zehn Prozent.
Manchmal braucht es den Blick von außen, um zu sehen, was man vor der eigenen Haustür hat. Im Global Cities Index 2026 der Oxford Economics erreicht Linz bei der Lebensqualität Platz 12 unter 1.000 untersuchten Städten weltweit. Im Gesamtranking zählt Linz mit Platz 99 zu den besten zehn Prozent.
„Da schlägt mein Linzer Herz höher! Als Bürgermeister freut mich das ganz besonders. Ein Kaffee in der Innenstadt, ein Spaziergang an der Donau oder ein Fußballspiel: Oft sind es die alltäglichen Dinge, die zeigen, warum man sich hier daheim fühlt. Dass Linz auch international so gut abschneidet, ist eine schöne Bestätigung“, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer.
Was für ein gutes Leben entscheidend ist
Hinter der Platzierung stehen konkrete Kriterien. Oxford Economics berücksichtigt in der Kategorie „Quality of Life“ unter anderem Einkommen, Einkommensverteilung, Wohnkosten, Lebenserwartung, Kriminalität sowie Freizeit- und Kulturangebote. Es geht also um vieles, das für ein gutes Leben entscheidend ist: Wie gut komme ich mit meinem Einkommen aus? Wie wohne ich? Was kann ich in meiner Freizeit unternehmen? Die Gesamtwertung umfasst zusätzlich die Bereiche Wirtschaft, Humankapital, Umwelt und Governance. Linz erreicht hier Platz 99 von 1.000 untersuchten Städten.
Gleichzeitig bildet eine internationale Platzierung nicht jede persönliche Lebenssituation ab. Wer eine Wohnung sucht oder sich Verbesserungen im eigenen Viertel wünscht, erwartet konkrete Antworten. Mit der Gesprächsreihe „Dein Viertel. Deine Meinung“ sucht Bürgermeister Prammer den direkten Austausch: Bewohner bringen ihre Anliegen ein und setzen gemeinsam Prioritäten.
„Ich möchte, dass die Linzer selbst sagen können: Hier lebe ich gerne, hier fühle ich mich wohl. Dafür müssen wir Bewährtes erhalten und dort besser werden, wo es im Alltag noch hakt. Genau deshalb höre ich hin, was die Menschen in ihrem Viertel brauchen.“ Die lebenswerteste Stadt ist übrigens Canberra in Australien.
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