Bei Einbruch in Pkw Laptop und Halskette gestohlen

Zugeschlagen hat der noch unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ziel seines Coups war ein Auto, das am Straßenrand im Innsbrucker Stadtteil Wilten abgestellt war. „Der Täter brach das Fahrzeug auf und entwendete einen auf der Rückbank abgelegten Laptop sowie eine in der Mittelkonsole verwahrte Halskette“, schildert ein Sprecher der Polizei.