Bei Einbruch in Pkw Laptop und Halskette gestohlen

Schock für den Besitzer bzw. die Besitzerin eines Autos in der Tiroler Landeshauptstadt. Am Wochenende geriet das abgestellte Fahrzeug in das Visier eines Einbrechers. Der Dieb ließ einen Laptop und eine Halskette aus dem Pkw mitgehen.
Zugeschlagen hat der noch unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ziel seines Coups war ein Auto, das am Straßenrand im Innsbrucker Stadtteil Wilten abgestellt war. „Der Täter brach das Fahrzeug auf und entwendete einen auf der Rückbank abgelegten Laptop sowie eine in der Mittelkonsole verwahrte Halskette“, schildert ein Sprecher der Polizei.
Schaden bei über 1000 Euro
Dem Besitzer bzw. der Besitzerin des Fahrzeuges entstand ein finanzieller Schaden von etwas mehr als 1000 Euro. Von dem Ganoven fehlt bis dato jede Spur, weitere Ermittlungen zu seiner Ausforschung laufen.
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