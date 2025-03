Ungleich und traditionell: Vorarlbergs Arbeitswelt

Aber noch ein weiteres Problem macht die AK in der Arbeitswelt aus: So seien Frauen in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert, in der Elementarpädagogik hingegen werden über 95 Prozent der Jobs von Frauen erledigt. Heinzle wünscht sich eine deutlichere Durchmischung der Geschlechter und verweist in diesem Zusammenhang auf ein Positiv-Beispiel: Immerhin sind 16 der 36 Abgeordneten im Vorarlberger Landtag weiblich. „Fortschritt ist möglich!“, resümiert Heinzle folglich. „Am Weltfrauentag werden wir auch in Vorarlberg wieder politische Dankesbekundungen und wohlmeinende Worte hören, wie wichtig Frauen sind“, erklärt er. „Aber solange sich nichts oder viel zu langsam etwas ändert, ist das alles ein Hohn.“