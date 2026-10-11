Mehr als 700 Sportstätten-Projekte in fünf Jahren

Die Landespolitik bezeichnet Oberösterreich gerne als „Sportland“. Inwieweit sich das auch im Förderwesen des Sportstättenbaus niederschlägt, wollte die SPÖ vom zuständigen Landesrat wissen. Der legt nun die entsprechenden Zahlen aus den vergangenen fünf Jahren vor: Mehr als 700 Projekte wurden gefördert.
Rund 2400 Sportvereine gibt es in Oberösterreich, auf etwa 6000 Anlagen wird geschwitzt. So gesehen kann man getrost von einem Sportland sprechen. Auch was das Förderwesen betrifft, kann man dem Land OÖ nicht vorwerfen, untätig (gewesen) zu sein. In der Beantwortung einer SPÖ-Anfrage legt der zuständige Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) jetzt die Zahlen der vergangenen fünf Jahre vor.
Insgesamt 58,8 Millionen Euro Förderung
Demnach wurden seit dem Jahr 2022 insgesamt 709 Sportstätten-Projekte gefördert. Aus dem Sportressort flossen dafür etwas mehr als 35 Millionen Euro, dazu kommen 23,8 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen aus den Gemeinderessorts.
30 Millionen Euro für das LASK-Stadion
Die größten Brocken sind Investitionen in den Spitzensport. Der Bau des neuen LASK-Stadions auf der Linzer Gugl wurde etwa mit 30 Millionen Euro gefördert, jener des Blau-Weiß-Stadions im Donaupark mit drei Millionen Euro. Weiters flossen laut Achleitner 4,35 Millionen Euro in die Neugestaltung des Businessbereichs und der Geschäftsstelle der SV Ried. Abseits vom Fußball investierte das Land unter anderem größere Summen in die Skisprunganlage Hinzenbach, in die ASKÖ-Sportanlage in Linz und in die Leichtathletikanlage bei der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese.
Auch interessant: Obwohl viele Gemeinden bekanntermaßen mit finanziellen Engpässen kämpfen, wurde seit 2022 kein einziges eingereichtes Sportstätten-Projekt vom Förderwerber zurückgezogen.
Achleitner verteidigt in seiner Anfragebeantwortung die Investitionen in die Sport-Infrastruktur: Die Förderung solle möglichst vielen Menschen den Zugang zu Sport und Bewegung ermöglichen „und zugleich jenen, die ihr Talent bis an die Spitze entwickeln wollen, professionelle Rahmenbedingungen bieten“.
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