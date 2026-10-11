Mehr als 700 Sportstätten-Projekte in fünf Jahren

30 Millionen Euro für das LASK-Stadion

Die größten Brocken sind Investitionen in den Spitzensport. Der Bau des neuen LASK-Stadions auf der Linzer Gugl wurde etwa mit 30 Millionen Euro gefördert, jener des Blau-Weiß-Stadions im Donaupark mit drei Millionen Euro. Weiters flossen laut Achleitner 4,35 Millionen Euro in die Neugestaltung des Businessbereichs und der Geschäftsstelle der SV Ried. Abseits vom Fußball investierte das Land unter anderem größere Summen in die Skisprunganlage Hinzenbach, in die ASKÖ-Sportanlage in Linz und in die Leichtathletikanlage bei der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese.