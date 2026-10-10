Sie kämpft für jene, die selbst keine Stimme haben

Unermüdlicher Einsatz für hilflose Fellnasen

„Meine Mama hat mir von klein auf beigebracht, immer für Tiere da zu sein. Denn sie haben keine eigene Stimme – und wir müssen für diejenigen, die es nicht selbst können, einstehen“, betont Sarah, die im Tierheim Garten Eden arbeitet. Doch auch nach Feierabend endet ihr Einsatz für Fellnasen und Co. noch lange nicht. Verwaiste und hilfsbedürftige Tiere nimmt sie mit nach Hause und zieht sie mit viel Geduld auf.