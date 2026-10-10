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„Krone“-Herzensmensch

Sie kämpft für jene, die selbst keine Stimme haben

Kärnten
10.10.2026 17:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Für Sarah Dobernig endet die Tierliebe nicht mit Feierabend – auch zu Hause rettet sie kleine, hilflose Leben. Sie ist eine von zehn Herzensmenschen, die am 17. Oktober ausgezeichnet werden. 

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„Als ich erfahren habe, dass ich zum Herzensmenschen ausgezeichnet werde, hab’ ich mir gedacht: Warum ich? Es gibt so viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten – ich bin überwältigt“, ist Sarah Dobernig gerührt.

Für Angelika Winkler, sie nominierte Sarah, hingegen war die Antwort ganz klar: „Ihr Einsatz für Tiere ist für mich unbegreiflich – so etwas erwähnt nie einer. Deshalb hab’ ich sie nominiert.“

Unermüdlicher Einsatz für hilflose Fellnasen
„Meine Mama hat mir von klein auf beigebracht, immer für Tiere da zu sein. Denn sie haben keine eigene Stimme – und wir müssen für diejenigen, die es nicht selbst können, einstehen“, betont Sarah, die im Tierheim Garten Eden arbeitet. Doch auch nach Feierabend endet ihr Einsatz für Fellnasen und Co. noch lange nicht. Verwaiste und hilfsbedürftige Tiere nimmt sie mit nach Hause und zieht sie mit viel Geduld auf.

Sarah arbeitet im Tierheim Garten Eden – doch ihr Einsatz für Tiere endet nicht mit dem ...
Sarah arbeitet im Tierheim Garten Eden – doch ihr Einsatz für Tiere endet nicht mit dem Feierabend.(Bild: Handler Wolfgang)
Sarah Dobernig wurde von Angelika Winkler (re) nominiert. „Ihr Einsatz für Tiere ist ...
Sarah Dobernig wurde von Angelika Winkler (re) nominiert. „Ihr Einsatz für Tiere ist unbegreiflich – so etwas erwähnt niemand. Deshalb ist sie für mich ein Herzensmensch.“(Bild: Handler Wolfgang)

„Bei den Vögeln beginnt die Fütterung mit Sonnenaufgang und endet mit Sonnenuntergang. Spatzen beispielsweise müssen alle 15 Minuten gefüttert werden. Bei Kitten alle zwei bis drei Stunden – Bauchmassage gehört auch dazu“, erzählt Sarah.

„Man kann immer etwas tun!“
Auch ihr Ehemann und ihre Kinder stehen voll hinter ihr und helfen tatkräftig mit. Viele Schicksale, wenn beispielsweise junge Tiere achtlos am Straßenrand entsorgt werden, begleiten die unermüdliche Tierschützerin noch lange. „Denkt da keiner nach, fühlt da niemand mit, wenn kleine Kätzchen ausgesetzt werden? Ich verstehe Menschen nicht, die kein Mitgefühl mit Tieren haben“, ist Angelika schockiert.

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Sarah selbst möchte vor allem eines; dass Menschen genauer hinsehen. „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir mehr auf andere Lebewesen achten. Wenn man ein Tier findet: Beim Tierheim oder bei der Tierrettung nachfragen – man kann immer etwas tun.“ Und genau das tut Sarah. Tag für Tag, Tier für Tier. Für jene, die selbst nicht um Hilfe bitten können.

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