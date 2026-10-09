Rindertransporte ab Linz von Ministerium gestoppt

Bevor 800 Rinder diese Woche am Linzer Flughafen in eine Frachtmaschine verladen wurden, hatten sie schon zumindest 500 Kilometer mit dem Lastwagen aus Ungarn kommenden zurückgelegt. Auf dem Luftweg ging es für die Fleckviehbullen dann noch einmal über 5000 Kilometer weit ins in Zentralasien gelegene Turkmenistan.