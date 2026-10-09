Wenn ein Diener zwischen zwei Herren jongliert

Wenn sich das Chaos immer mehr ausbreitet...

Die knalligen Kostüme (Cornelius Reitmayr) reichen vom typischen Harlekin-Stil der Bediensteten über scheinbar Manga-inspirierte Outfits bis hin zu Schlaghosen-Anleihen an die 70er-Jahre. Das hingegen schlichte Bühnenbild (Pascal Seibicke) konzentriert sich vorerst auf das Wesentliche – es entsteht eine Idee von einem Hochhaus, in dem die Schickeria die Verlobung feiert – im Laufe des Stückes öffnen sich jedoch immer mehr Türen - der Spielraum erweitert sich und mit ihm die Dimension des Chaos‘, das sich zunehmend auf der Bühne ausbreitet.