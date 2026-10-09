Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stadttheater-Premiere

Wenn ein Diener zwischen zwei Herren jongliert

Kärnten
09.10.2026 12:00
Wem dient nun Truffaldino?
Wem dient nun Truffaldino?(Bild: Karlheinz Fessl)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Unterhaltsame Premiere mit „Ein Diener zweier Herren“ im Stadttheater Klagenfurt: Wenn ein Bediensteter gleich zwei Auftraggeber hat, sind Verwechslungen und Chaos vorprogrammiert. Ein Abend voller Spielfreude und mitunter übertriebenem Klamauk.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Carlo Goldonis Komödie kommt einem die Commedia dell’arte mit ihrer leichtfüßigen Körperlichkeit, bewusst übertriebenen Figuren sowie Slapstick in den Sinn – Attribute, an denen sich die Produktion orientierte. Übersetzt von H. C. Artmann, von Intendanten-Legende Herbert Wochinz bearbeitet und von Dramaturg Hans Mrak sowie Regisseur Ronny Jakubaschk in die heutige Fassung gebracht, wird das Bühnenwerk dem Publikum mit einer Prise Christine Nöstlinger serviert.

Ein Diener hat alle Hände voll zu tun
Da, wo andere Stücke ihren Schluss finden, beginnt das Lustspiel in drei Akten mit einem Happy End. Doch die in Männerkleidung gehüllte Beatrice (herrlich wandelbar: Raphaela Möst), die sich gemeinsam mit ihrem Diener Truffaldino (pointierter Publikumsliebling: Alexander Jagsch) auf die Suche nach ihrem Geliebten Florindo (übermäßig expressiv: Thomas Frank) macht, setzt eine turbulente Verwechslungskomödie in Gang.

Denn Truffaldino nimmt kurzerhand auch Florindo in seine Dienste – und entfacht damit ein rasantes Verwirrspiel. Die vierte Wand wird durchbrochen und der flinke Bedienstete sucht sich aus dem Publikum einen weiteren Diener. Die drei Nöstlinger-Gedichte verweben sich stimmig mit dem Stück und verleihen ihm zusätzliche Tiefe.

Wenn sich das Chaos immer mehr ausbreitet...
Die knalligen Kostüme (Cornelius Reitmayr) reichen vom typischen Harlekin-Stil der Bediensteten über scheinbar Manga-inspirierte Outfits bis hin zu Schlaghosen-Anleihen an die 70er-Jahre. Das hingegen schlichte Bühnenbild (Pascal Seibicke) konzentriert sich vorerst auf das Wesentliche – es entsteht eine Idee von einem Hochhaus, in dem die Schickeria die Verlobung feiert – im Laufe des Stückes öffnen sich jedoch immer mehr Türen - der Spielraum erweitert sich und mit ihm die Dimension des Chaos‘, das sich zunehmend auf der Bühne ausbreitet.

Die beiden Bediensten Truffaldino und Smeradlina.
Die beiden Bediensten Truffaldino und Smeradlina.(Bild: Karlheinz Fessl)
Die Produktion ist noch bis 4. Dezember zu sehen.
Die Produktion ist noch bis 4. Dezember zu sehen.(Bild: Karlheinz Fessl)

Jakubaschk führt die Schauspieler in einer frischen Inszenierung mit feinem, sauberem Gespür und sicherer Hand, in rasanter Italianità, zu einem komödiantischen Fortissimo. Das überaus spielfreudige Ensemble lässt das turbulente Verwechslungsspiel in all seiner absurden Komik aufblühen - bisweilen jedoch etwas zu überzeichnet. 

Spielfreudiges Ensemble mitunter etwas zu exzessiv
Comicartig übertriebene Momente mit Cristiano-Ronaldo-Jubelgeschrei lassen die geschliffene Klinge mitunter ins Trash-Theatrale kippen. Kärntner Dialekt, Wiener Schmäh und bundesdeutsche Färbung verschmelzen zu einem bunten Akzente-Konglomerat. Das plötzlich eingestreute Denglisch wirkt dabei eher deplatziert. Und wenn Erwachsene sich in Jugendsprache versuchen, wird es mitunter schlicht „cringe“. Durch die Vielzahl an Einfällen verliert das Stück stellenweise an Homogenität.

So pendelt der Abend zwischen geschliffener Komödie, präziser Spielfreude und überbordendem Klamauk. Wobei eine Frage bleibt: Wie kommt ein Wiesenmarkt-Lebkuchenherz nach Venedig?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.10.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.027 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
99.613 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.182 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1114 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Kärnten
Stadttheater-Premiere
Wenn ein Diener zwischen zwei Herren jongliert
Sport Tv Logo
Stadt gegen Land
„Diese Derbys sind wichtiger als die Regionalliga“
Hinweis blieb zurück
Neue Horrordetails nach Überfall auf Ehepaar
Krone Plus Logo
Aufschwung im Mölltal
Ankogel rüstet auf: Millionen für Schneegarantie
Sport Tv Logo
Hit gegen Leader Bozen
VSV-Star Hughes wird bald zum vierten Mal Vater!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf