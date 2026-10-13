Fischl-Flitzer: Er hält seine Ortschaft sauber

Viele Fans und Unterstützer

„Einige Menschen unterstützen das, was ich mache und so habe ich auch meine aktuelle Ausrüstung bekommen“, freut sich Peter. Ein großer Fan vom Fischl-Flitzer kleidete ihn und seinen Hund mit einer Warnweste und Mütze ein. Ein anderer wiederum schenkte ihm den Müllwagen, Handschuhe und eine Zange. „Als ich den Müllwagen bekommen habe, war ich schon sehr dankbar. Früher bin ich immer mit einem Sack meine Runden gegangen. Mit der Zeit wurde der sehr schwer. Der Müllwagen schaffte Abhilfe“, erinnert sich Peter. Auf dem Wagen kann er den Müll auch sortieren. Im Anschluss wird er von Peter richtig entsorgt.