26,000 euros in damages
Fundraiser for Convicted “Discount Robin Hood”
A young cashier in Linz granted unauthorized discounts—in some cases as high as 50 percent. This resulted in nearly 26,000 euros in damages to the company, which the convicted 23-year-old must now repay. A fundraising campaign was launched online to help the man.
Because he suffers from “social anxiety” and let customers pressure him, a 23-year-old man from Linz appeared in state court on Wednesday. As reported, the cashier generously handed out discounts—in some cases granting customers up to 50 percent off. The company reportedly suffered losses totaling 25,696 euros.
“Free our RaBatman”
The dismissed employee must now repay this amount. In addition, the court sentenced him to five months of probation. However, the “Discount Robin Hood” can count on support. Under the title “Free our RaBatman,” an online fundraising campaign for the young man has been running since Thursday morning.
“Financial Burden”
“At 23 years old, such a financial burden can shape the start of his adult life for many years to come. This campaign is not intended to relieve him of responsibility for his decision. It is meant to help him shoulder that responsibility without a single mistake determining his entire future,” explains organizer Patrick Frewein from Linz, who is now trying to get in touch with the convicted man. By Thursday afternoon, more than 9,000 euros had already been raised.
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