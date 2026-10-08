Keine Entwarnung für Kärntner Gemeindefinanzen

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger kennt mittlerweile beide Seiten und verwies auf die „Unterschiedlichkeit der Gemeinden und ihrer Bedarfslagen“. Als Beispiel nennt sie die Umlandgemeinden der Städte – diese müssen Infrastruktur bauen und erhalten, trotz geringer Erträge aus der Kommunalsteuer. Während langsam Bewegung in die Sache kommt, Gemeinden mehr Geld erhalten sollen, fehlt gerade beim größten Brocken Gesundheit eine Lösung.