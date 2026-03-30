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Die „Krone“ fastet

Saftkur statt Fleisch? Einfach „überwältigend“

Kärnten
30.03.2026 12:00
Sonderlich verlockend waren meine Mittagessen nicht.
Sonderlich verlockend waren meine Mittagessen nicht.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Auf den letzten Metern der Fastenzeit packt mich der Übermut: fünf Tage ohne feste Nahrung. Das klingt eigentlich nach einer gesunden Herausforderung, zeigt mir allerdings schonungslos meine Grenzen auf.

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„Aber die Erfahrung, die jeder auf dem Weg macht, ist überwältigend“, so heißt es bei einem der unzähligen Anbieter von Fastenkuren. Das mag animierend gemeint sein, könnte aber auch als grobe Drohung verstanden werden.

Ohmmmmmaria, hab ich einen Hunger. Da hilft auch Meditieren nicht.
Ohmmmmmaria, hab ich einen Hunger. Da hilft auch Meditieren nicht.(Bild: Claudia Weber)

Aber warum eine Saftkur? Reicht Fleischfasten denn nicht? Auch wenn ich öfter hören musste: „Ach, nur Fleisch.“ Offensichtlich ein wunder Punkt: Ich beschloss, es allen (egal, ob sie es interessiert oder nicht) zu beweisen: Schluss mit fester Nahrung!

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Seit wann besitze ich denn einen Hund? 
Vorweg: Es ist nicht meine erste Saftkur. Aber ich dürfte die zwei vorigen Anläufe verdrängt haben, denn mich erwischen die Auswirkungen definitiv am falschen Fuß. Am ersten Tag schwanke ich zwischen Heißhunger und dem Gefühl, ein gut gefüllter Wasserballon zu sein. Doch ich überstehe es ohne Schwindel- oder Wutanfälle.

Als ich aber am Dienstagmorgen mit trübem Blick am verwaisten Frühstückstisch sitze, vernehme ich plötzlich lautes Knurren. In meinem Delirium wirble ich herum in der Erwartung, einen Riesenhund in der Wohnung zu erblicken. Erst nach einigen peinlichen Sekunden die Realisation: Es kommt von meinem Bauch. Die Erinnerung an den restlichen Tag ist verschwommen

Fakten zu Saftkuren

  • Saftkuren gehen in der Regel über drei, fünf oder sieben Tage.
  • Meist enthalten sie sechs Fläschchen mit jeweils ~300 Millilitern.
  • Je weniger Früchte drin sind, desto kalorienärmer. Bei mir waren es 492 Kalorien täglich.
  • Tipps: Auch sonst genug Flüssigkeit zu sich nehmen, beim ersten Mal besser klare Gemüsesuppen miteinplanen und kein falscher Stolz!

An Tag Drei erinnere ich mich nur schemenhaft – am Abend beschließe ich, einen Tag Pause zu machen. Der Thunfischsalat am Donnerstag ist lebensrettend und ich gestehe mir ein, dass ich mich wohl übernommen habe.

Also neue Taktik: Bewaffnet mit literweise Gemüsesuppe stelle ich zwei weiteren Tagen Entbehrung – trotzdem zittert die Hand, als ich am Samstag nach dem Spätdienst die Wohnungstür öffne. Drinnen begrüßt mich lautes Knurren – wirklich „überwältigend“ …

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