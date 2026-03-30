Saftkur statt Fleisch? Einfach „überwältigend“

Seit wann besitze ich denn einen Hund?

Vorweg: Es ist nicht meine erste Saftkur. Aber ich dürfte die zwei vorigen Anläufe verdrängt haben, denn mich erwischen die Auswirkungen definitiv am falschen Fuß. Am ersten Tag schwanke ich zwischen Heißhunger und dem Gefühl, ein gut gefüllter Wasserballon zu sein. Doch ich überstehe es ohne Schwindel- oder Wutanfälle.