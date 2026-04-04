Salzburg erster Finalist des ÖFB-Frauen-Cups

Die Fußballerinnen des FC Red Bull Salzburg stehen als erster Finalist des ÖFB-Cups 2026 fest.
Mit einem 2:0-Erfolg gegen den LASK schafften die Salzburgerinnen bereits im ersten Jahr als Bundesligist mit dem „Bullen“-Trikot den Einzug ins Pokal-Endspiel, in dem entweder Austria Wien oder Sturm Graz wartet.
In einer chancenarmen Partie am Platz der Akademie Liefering erzielten Lucia Orkic per Foulelfmeter (71.) und Emelie Kobler nach einem Corner (94.) die Tore.
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