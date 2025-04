Daniel Zugg ist gekommen um zu bleiben

Ein wenig umorientieren

Veränderungen wird es beim 32-Jährigen aber geben. „Ich werde mich ein wenig umorientieren, wieder ein wenig auf die längeren Disziplinen. Ein wenig anders trainieren schadet ja auch nicht“, erzählt Zugg, „ich habe weiter Spaß an der Bewegung, am Sport und vor allem an der Natur und dem Bergsteigen. Das ist mein Leben und meine Motivation – darum mache ich es so gern, das treibt mich an.“