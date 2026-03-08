Joint appeal
“Violent men are pathetic idiots”
krone.at
Hardly a week goes by without reports of violence against women. Abominable crimes committed by men who ruthlessly humiliate and destroy what they cannot possess. We asked men from all over Austria—from marketing employees to criminal investigators to soccer legends—to share their powerful messages to other men.
International Women's Day commemorates the long struggle for equality and the progress women have made in politics, society, and the workplace around the world. At the same time, it makes it clear that true equality is not yet a given.
