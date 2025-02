Firmen schlagen Alarm: So wenig Lehrlinge wie nie

Die Bilanz für 2024 ist so schlecht wie noch nie: Nur 106.452 junge Leute waren per 31. Dezember in einer Lehrausbildung, das sind um 1814 weniger als Ende 2023. Damit setzt sich ein langjähriger Negativ-Trend fort: 2010 gab es noch 129.899 Lehrlinge in Österreich. 1990 waren es sogar 145.516 und 1980 waren es fast 200.000. Im Vergleich zu 1980 gibt es jetzt um fast 90.000 weniger Lehrlinge, ein Minus von 44,5 Prozent (siehe Grafik).