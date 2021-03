„Du brauchst immer Gegner, die dir Angst machen“

Daran habe ich am Tag nach dem Finale in Veysonnaz auch gedacht… (lacht). Das ist auf jeden Fall ein Ziel, auf das ich mit meinem Team hinarbeiten werde. Der Fokus in der nächsten Saison wird aber - wie schon in diesem Winter - mehr auf der Großveranstaltung, in dem Fall die Olympischen Spiele in Peking, liegen. Das heißt aber nicht, dass ich mich vor den Spielen im Weltcup zurücknehmen werde, nur weil ich in Peking ein ganz großes Ziel habe. Es ist auch gut fürs Selbstvertrauen, wenn du schon davor im Weltcup vorne mit dabei bist.