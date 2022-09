Sorge um Matthias Reim: Sänger sagt Konzerte ab

Schlagersänger Matthias Reim (64) hat mehrere Konzerte im September und Oktober aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. „Wir müssen Euch leider mitteilen, dass sich der Gesundheitszustand von Matthias Reim in den letzten Tagen verschlechtert hat und er sich heute Abend in intensive ärztliche Behandlung geben musste“, schrieb Konzertveranstalter Dieter Semmelmann am späten Donnerstagabend bei Instagram.