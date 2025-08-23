Tiroler verlor bei faulem Investment ein Vermögen

Mehr als 100.000 Euro Schaden

In der Erwartung schnelle und erhebliche Erträge zu erhalten, überwies er zwischen Anfang Juli und Anfang August mehrere Geldbeträge im fünfstelligen Eurobereich. Der Buchhalter des Mannes war es schließlich, der dem 50-Jährigen die Augen öffnete. Als dieser seine Bedenken äußerte, stellte der Mann Erkundigungen an und musste feststellen, dass es sich bei der Firma um ein betrügerisches Unternehmen handelt. Er erlitt einen Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro.