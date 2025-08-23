Tiroler verlor bei faulem Investment ein Vermögen

Es hatte eigentlich zu gut geklungen, um wahr zu sein. Dennoch erhoffte sich ein Tiroler (50) eine hohe Rendite von bis zu zehn Prozent, als er kürzlich hohe Summen an eine vermeintlich seriöse Anlagefirma. Doch jetzt kam das böse Erwachen.
Freitagnachmittag erstattete der 50-Jährige Anzeige bei der Polizeiinspektion Neu-Arzl. Der Mann aus dem Mittelgebirge war offenbar Internetbetrügern auf den Leim gegangen. Über eine Social-Media-Plattform war der Tiroler auf eine Firma gestoßen, die über die sozialen Netzwerke mit hohen Renditen von bis zu zehn Prozent auf sich aufmerksam machten.
Mehr als 100.000 Euro Schaden
In der Erwartung schnelle und erhebliche Erträge zu erhalten, überwies er zwischen Anfang Juli und Anfang August mehrere Geldbeträge im fünfstelligen Eurobereich. Der Buchhalter des Mannes war es schließlich, der dem 50-Jährigen die Augen öffnete. Als dieser seine Bedenken äußerte, stellte der Mann Erkundigungen an und musste feststellen, dass es sich bei der Firma um ein betrügerisches Unternehmen handelt. Er erlitt einen Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro.
Kommentare
