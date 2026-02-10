Ein Lokal mit Aussicht – und neue Vapiano-Filiale

Frischer Wind für die Grazer Gastro-Szene: Am Jakominiplatz eröffnet im Steirerhof das Jay‘s. In der Kaiserfeldgasse folgt auf Swing Kitchen eine Vapiano-Filiale.
Noch ist’s eine Baustelle, aber schon bald soll man hier im fünften Stock des Grazer Steirerhofs mit prächtigem Ausblick genießen können. Ende März eröffnet das Mutter-Sohn-Gespann Manuela und Joachim Forstner das Jay’s. Offiziell wird das Lokal Jay’s The Rooftop Eat & Drink heißen. „Wenn man schon so eine Terrasse zur Verfügung hat, darf man sie schon auch in den Namen nehmen“, lächelt Küchenchef und Betriebsleiter Joachim. Hoch über dem Jakominiplatz will man künftig (fast) alles anbieten – vom Steak bis zum Burger, von der hausgemachten Pasta bis zur Pizza.
Vapiano eröffnet in der Kaiserfeldgasse
Pizza und Pasta sind auch gute Stichworte für die nächste Neuigkeit aus der Grazer Gastro-Szene: In den ehemaligen Swing-Kitchen-Räumlichkeiten in der Kaiserfeldgasse entsteht eine neue Vapiano-Filiale.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.