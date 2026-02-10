Ein Lokal mit Aussicht – und neue Vapiano-Filiale

Noch ist’s eine Baustelle, aber schon bald soll man hier im fünften Stock des Grazer Steirerhofs mit prächtigem Ausblick genießen können. Ende März eröffnet das Mutter-Sohn-Gespann Manuela und Joachim Forstner das Jay’s. Offiziell wird das Lokal Jay’s The Rooftop Eat & Drink heißen. „Wenn man schon so eine Terrasse zur Verfügung hat, darf man sie schon auch in den Namen nehmen“, lächelt Küchenchef und Betriebsleiter Joachim. Hoch über dem Jakominiplatz will man künftig (fast) alles anbieten – vom Steak bis zum Burger, von der hausgemachten Pasta bis zur Pizza.