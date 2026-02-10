KinoCafé sucht Pächter: „Will Angebot erhalten“

1958 wurde das noch heute gern angenommene Kulturangebot am Georgsritterplatz geschaffen. „Das war nach dem Hochwasser in Millstatt. Dort wurde der gesamte Platz komplett neu gestaltet – so, wie man ihn auch noch heute kennt. Es war alles an einem Ort. Geschäfte haben sich wie in einem Einkaufszentrum angesiedelt. Damit hat man versucht, den Standort zu beleben“, erklärt die Lavanttalerin, die sich darum bemüht, dass das Kaffeehaus Columbia, in dem auch das Kino „Millino“ zu finden ist, weiter bestehen bleibt.