Bizarre motive
Why a firefighter became an arsonist
In Mühlviertel (Upper Austria), a 34-year-old firefighter confessed to setting a fire in the yard next to the fire station. The motive could be a long-standing dispute, which was also discussed at a meeting shortly before the fire. The "Krone" newspaper knows the background.
Suspicions arose shortly after the fire was extinguished – and were confirmed on Sunday. The fire in a machine hall attached to the Pürach fire station in Luftenberg had been set deliberately. As reported, eleven fire departments with a total of 110 firefighters managed to quickly contain the flames on Saturday night – otherwise the machine hall and the fire station would have been destroyed.
