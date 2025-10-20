Bier: So steht es um das Milliardengeschäft

Die diversen Herbstfeste beleben gerade das Geschäft, doch auch sonst ist die Bierbranche ein hochprozentiger Wirtschaftsfaktor. Eine Studie des Economica-Institutes ergibt nun, dass alleine die Brau Union als klarer Marktführer 2024 österreichweit eine Wertschöpfung von 1,24 Milliarden Euro bewirkt hat. Das beginnt beim eigentlichen Betrieb der zwölf Braustätten des Konzerns, der zum holländischen Giganten Heineken gehört, in Höhe von insgesamt 533 Millionen Euro. Das entspricht fast der Größe der Textilindustrie. Darunter fallen etwa die Zukäufe von Rohstoffen bei 34 Hopfenbauern im Mühlviertel (OÖ) sowie 13 weiteren im steirischen Leutschach.