Playboy-Shooting verleiht Janine Flock Flügel

Vor vier Jahren in Pyeongchang hatte Janine Flock nach drei Läufen noch geführt, am Ende verpasste sie als Vierte Bronze um 2/100 Sekunden. Jetzt will die Tirolerin in China zuschlagen. Das Playboy-Shooting, das im Vorfeld für sehr viel Aufsehen sorgte, „beflügelt“ unsere Skeleton-Dame.