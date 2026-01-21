Neuer Wiener Erzbischof mag es „möglichst einfach“

Den ersten „Schrecken“ über seine Ernennung zum Wiener Erzbischof hat Josef Grünwidl mittlerweile wohl hinter sich gelassen: Nun kommt zum Respekt vor dem Amt die Zuversicht, berichtet der langjährige Pfarrer im Vorfeld seiner Weihe und zitiert dazu den heiligen Augustinus: „,Wenn das, was ich für euch bin, mich erschreckt, gibt mir das, was ich mit euch bin, Zuversicht: Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ.‘“