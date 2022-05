Der Schweizer Überflieger mit dem Tiroler Adler

Während der Olympischen Winterspiele in Peking meldete die Schweizer Tageszeitung „Blick“ Anspruch auf Österreichs Snowboardcross-Champion Alessandro Hämmerle an, da er in der Schweiz aufgewachsen sei. „Izzi“ erteilte den Eidgenossen allerdings eine unmissverständliche Abfuhr. Nun könnte der „Länderkampf“ um einen Topathleten allerdings in die andere Richtung ausschlagen. Verantwortlich dafür: Zehnkampf-Überflieger Simon Ehammer. Denn der Appenzeller liebt nicht nur eine Steirerin und Kaiserschmarren, er hat sich sogar einen Tiroler Adler tätowieren lassen!