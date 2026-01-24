Spaßiger Geschlechtertausch im spanischen Orient

Regisseur Christof Loy hat die südliche Variante der Operette als flotten wie amüsanten Musiktheaterabend inszeniert. Hier fehlt es nicht an (derber) Komik und szenischem Schwung, die Figuren sind mehr als deutlich gezeichnet. Verzopfte Klischees und die leichte Muse lassen grüßen. So beklagen die Haremsdamen bitterlich, dass der Sultan sie nicht beglückt, scherzen Männer, wie oft sie ihren „Degen“ benutzen, und weint die schöne Sklavin darüber, nicht verkauft worden zu sein. Dazu gibt es etliche Missverständnisse und Slapstick. Über die (wenigen) Längen hilft die Ausstattung mit edlem Orient-Flair.