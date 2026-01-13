Kellnerin, die Brand auslöste, starb bei Inferno

Barbesitzerin: „Sie war wie meine kleine Schwester“

Der Lokalbesitzer befindet sich in Untersuchungshaft. Seine Ehefrau Jessica Moretti, die sich auf freiem Fuß befindet, war mit der Kellnerin offenbar gut befreundet. Sie sagte über die 24-Jährige: „Sie war für uns wie eine Schwiegertochter, wie meine kleine Schwester. Sie hat Weihnachten mit uns verbracht. Ich bin am Boden zerstört.“ Die junge Frau war mit einem Koch aus einem anderen Lokal der Morettis liiert.