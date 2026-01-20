Warum William geliebten E-Roller einmotten musste!

Ein Neuanfang ohne Elektro-Flitzer

Während William im Adelaide Cottage noch problemlos zum Schloss düsen konnte, muss er nun wohl wieder auf das Auto oder ein ganz klassisches Fahrrad umsteigen. Für das Paar steht jedoch fest: Der Umzug war die richtige Entscheidung. Experten beschreiben Forest Lodge als einen Ort der Heilung nach der „Zeit des Leidens“ in ihrem alten Heim.