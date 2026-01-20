Warum William geliebten E-Roller einmotten musste!

Er ist der wohl coolste Royal auf zwei Rädern, doch jetzt ist Schluss mit dem Speed! Prinz William (43) muss sein liebstes Hobby aufgeben. Der Grund ist sein Umzug ins neue Haus, der sogenannten Forest Lodge in Great Windsor Park, und die strengen Regeln dort kennen keine königliche Ausnahme.
Ob bei Terminen auf Windsor Castle oder in TV-Dokus wie „The Reluctant Traveler“ mit Eugene Levy: In den letzten Jahren sah man Prinz William immer häufiger auf einem elektrischen Roller durch die Gegend flitzen. „Ich bin immer zu spät, also dachte ich, das ist der Weg, um pünktlich zu sein“, scherzte der Prince of Wales einst. Doch damit ist nun offiziell Schluss!
Der auf Twitter geteilte Ausschnitt aus der Apple-TV-Sendung „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy“ zeigt, wie William auf seinem E-Scooter zu dem Treffen mit dem Star flitzt:
Bittere Pille nach dem Umzug
Nach den schweren Jahren im Adelaide Cottage, das von der Krebserkrankung von Prinzessin Kate (44) und dem Abschied von Queen Elizabeth II. geprägt war, wagten William und Kate im Herbst den Neuanfang. Ihr neues Zuhause, Forest Lodge im Windsor Great Park, soll ihr endgültiger Rückzugsort sein. Doch das neue Familienglück hat einen Haken: E-Scooter-Verbot!
Sicherheit geht vor: Keine Gnade für William
Die Regeln im Windsor Great Park sind knallhart. Auf der offiziellen Website heißt es unmissverständlich:
„Aus Gründen der Sicherheit und des Verkehrsmanagements erlauben wir keinen motorisierten Transport innerhalb des Parks.“
Einzige Ausnahme: Fahrräder. Alles, was einen Motor hat – von Hoverboards bis hin zu Williams geliebtem E-Roller -, ist auf dem Gelände verboten. Die Straßen sind dort strikt für Anwohner (in herkömmlichen PKWs) und Mitarbeiter des Anwesens reserviert.
Ein Neuanfang ohne Elektro-Flitzer
Während William im Adelaide Cottage noch problemlos zum Schloss düsen konnte, muss er nun wohl wieder auf das Auto oder ein ganz klassisches Fahrrad umsteigen. Für das Paar steht jedoch fest: Der Umzug war die richtige Entscheidung. Experten beschreiben Forest Lodge als einen Ort der Heilung nach der „Zeit des Leidens“ in ihrem alten Heim.
Hier eine weitere Aufnahme von Twitter, die William auf seinem E-Scooter am Weg nach Windsor Castle zeigt:
Ob wir William demnächst also sportlich auf dem Mountainbike sehen? Die Paparazzi halten bereits Ausschau!
