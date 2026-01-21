Vergabe ein „Riesen-Bullshit“, aber ÖSV atmet auf

Das komplizierte FIS-Berechnungssystem, das im Endeffekt darauf abzielt, Sportler aus möglichst vielen Nationen an den Start zu bekommen, hatte zuletzt für einiges Unverständnis unter den Verbänden gesorgt. Durch diese Quotenregelung würden viele hochkarätige Rennläufer zum Zuschauen verurteilt, kritisierte etwa ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer. „In einer Trainersitzung wurde diese Thematik angesprochen, da haben einige wortwörtlich gesagt, dass diese Vergabe ein ‘Riesen-Bullshit‘ ist“, erzählte Pfeifer.