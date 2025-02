„StarJump“ Oberwart zieht zwar, braucht aber Geld

Darlehen als Vorkehrungsmaßnahme

In Oberwart kalkuliert man mit rund 60.000 Gästen pro Jahr. In Hinblick auf eine ganzjährig gute Auslastung will man den Fokus bei der Bewerbung des Parks jetzt auf Schulen und Vereine verstärken. Trotz aller guter Nachrichten läuft es aber finanziell noch nicht so rosig. Die Betreibergesellschaft kann jetzt aber auf ein Überbrückungsdarlehen in der Höhe von 200.000 Euro der Stadt hoffen. „Es geht um eine reine Vorkehrungsmaßnahme, sollte der Betrieb in den Sommermonaten nicht so anlaufen, wie kalkuliert“, meint Poiger.