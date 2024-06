Messe Oberwart: Stadt wieder Alleineigentümer

100 Prozent Anteil

In einem nächsten Schritt hat sich die Stadtgemeinde jetzt auch 100 Prozent an der „Inform events GmbH“ gesichert. Dafür gab jetzt es auch einstimmig grünes Licht vom Gemeinderat. Bislang hielt die Stadtgemeinde Oberwart einen Anteil von 99,8 Prozent. Ein Zwergenanteil war seit Gründung der GmbH in den 2000er-Jahren immer in Treuhandschaft – aus steuerrechtlichen Gründen. Zuletzt hielt Katja Massing, als Ex-Amtsleiterin und aktuell SPÖ-Gemeinderätin, seit 2015 jenen Gesellschafteranteil.