LeBron erstmals seit 2004 nicht in Startformation

Für das gleiche Team werden die jeweiligen Starter aber nicht auf dem Parkett stehen. Das Turnier wird in diesem Jahr in einem alternativen Format ausgetragen. Statt eines Spiels Osten gegen Westen wird es in diesem Jahr zwei US-Teams und eine internationale Mannschaft geben, die in einem Mini-Turnier gegeneinander antreten. Die beiden besten Teams nach einer Art Vorrunde spielen dann den finalen Sieger aus. Das Event findet im Intuit Dome in Inglewood, einem Stadtteil von Los Angeles, statt.