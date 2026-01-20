Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steierischer Landtag

Keine Hilfe für Diabetes-Kinder im Kindergarten?

Steiermark
20.01.2026 08:00
Um Kindergartenkinder mit Diabetes ist eine Debatte entbrannt.
Um Kindergartenkinder mit Diabetes ist eine Debatte entbrannt.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

In der Steiermark brodelt das Thema Schulassistenz hoch. Am Dienstag wird im Landtag darüber debattiert, denn eine Gesetzesnovelle sorgt für Irritationen. Aber auch schon im Kindergarten gibt es Schwierigkeiten mit der nötigen Unterstützung für Kinder. Die Opposition bringt Anträge ein.

0 Kommentare

Ein Kindergartenkind mit Diabetes soll seinen Blutzucker selbst kontrollieren oder sich gar Insulinspritzen verabreichen? Das wäre wohl tatsächlich der absurde Gedanke, wenn die Hilfe für das Kind fehlt. „Bei uns haben sich mehrere Eltern gemeldet, denen keine Assistenz im Kindergarten bewilligt worden ist“, heißt es von der SPÖ. Diese bringt das Thema am Dienstag in den Landtag, wo auch die Schulassistenz debattiert werden soll.

Anders im Land als im Bund
Das Problem: Laut steirischem Behindertengesetz gilt Diabetes als chronische Erkrankung, deren Krankheitsverlauf noch zu beeinflussen ist, und nicht als Beeinträchtigung. Die Volksanwaltschaft kritisierte das bereits: „Dass Diabetes Typ 1 eine beeinflussbare Krankheit wäre, ist eine völlig falsche Einschätzung. Die Behauptung, der Krankheitsverlauf wäre durch Kontrollen oder Therapie ,beeinflussbar‘, ist Unsinn, wie alle Fachleute bestätigen.“ Laut Bundes-Rechtslage haben Kinder mit Diabtes Typ 1 eine 50-prozentige Behinderung.

Kein Kindergartenkind darf ausgeschlossen werden, nur weil es mehr Betreuung braucht. Wir müssen betroffenen Familien sofort helfen.

Max Lercher

SPÖ-Klubobmann

Bild: Christian Jauschowetz


SPÖ-Klubobmann Max Lercher will daher von Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) wissen: „Wie rechtfertigen Sie es, dass das Land Steiermark Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 systematisch vom Kindergarten ausschließt?“ Laut Lercher handle es sich um eine Benachteiligung bei der frühkindlichen Bildung.

Lesen Sie auch:
Rahel Beuchel aus Lieboch will, dass ihr Sohn Frederick mit seinen Freunden in die Schule gehen ...
Krone Plus Logo
Debatte um Assistenzen
Steirische Mutter bangt um Schulplatz für ihr Kind
17.01.2026
Harsche Kritik am Land
Schulassistenz-Novelle: „Wir müssen Angst kriegen“
19.01.2026

Hilfen für Schüler 
Ein weiterer Punkt im Bereich Bildung wird am Dienstag im Landtag debattiert: die Schulassistenz. Wie berichtet, soll diese Hilfe für beeinträchtigte Kinder auf neue Beine gestellt werden. Die Grünen richten eine Dringliche Anfrage an Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). Einige Vereine wie LebensGroß oder mimulus (für berufliche Inklusion), Selbstbestimmt Leben Steiermark oder der Behindertenbeauftragte der Stadt Graz, Wolfgang Palle, gaben zur geplanten Novelle Stellungnahmen ab. Alle befürchten, dass die UN-Behindertenrechtskonvention verletzt werden könne.

Grund ist eine Textpassage im Erläuterungstext zur Novelle, die Landesrat Hermann bereits zu entkräftigen versuchte („Ist eine Beeinträchtigung so schwerwiegend, dass eine Teilhabe am Unterricht im Klassenverband (auch mit Schulassistenz) überwiegend nicht möglich ist, liegt kein Anwendungsbereich der Schulassistenz (...) vor.). Hermann meint, dass das Land nicht über die Schulpflicht eines Kindes entscheiden könne. Doch der Passus sorgt für Kritik.

Die Stellungnahmen werden nun gesichtet, die Schulassistenz-Novelle dürfte wohl nicht vor Ende April im Landtag beschlossen werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
180.073 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.782 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
136.081 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf