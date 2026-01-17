Kiloweise Cannabis, Kokain und Heroin gesichert

Die drei Bewohner der Wohnung sowie ein 19-Jähriger, der offenbar als Kurierfahrer für die Dealer unterwegs war, werden angezeigt. Der Bursche dürfte 17-18 kg Cannabiskraut, 1,5-2 kg Kokain und Heroin in unbestimmter Menge übernommen und an teils bekannte und teils unbekannte Abnehmer geliefert haben.

Vier der Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt, gegen den 28-jährigen wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet.