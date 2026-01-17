Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dealer festgenommen

Kiloweise Cannabis, Kokain und Heroin gesichert

Kärnten
17.01.2026 08:48
Heroin und Kokain gelten als schnell abhängig machend und sind besonders gefährlich.
Heroin und Kokain gelten als schnell abhängig machend und sind besonders gefährlich.(Bild: P. Huber)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Ein gewaltiger Coup gegen die Kärntner Drogenszene ist Ermittlern bereits im November gelungen: Drei Dealer (18, 20, 28) wurden festgenommen. Knapp 70 Kilogramm Cannabis, mehr als 2 Kilogramm Kokain und ein halbes Kilo Heroin holten sie aus Slowenien!

0 Kommentare

Bereits seit September 2025 waren die Beamten des BPK Villach sowie des SPK Villach den jungen Männern auf den Fersen. „Sie sind beschuldigt illegale Suchtmittel in Form von Kokain, Cannabiskraut und Heroin in großen Mengen aus Slowenien bezogen und anschließend im Bereich Villach Land, Stadtgebiet Villach und Stadtgebiet Klagenfurt gewinnbringend verkauft zu haben“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Einer der Männer, ein 20-jähriger Villacher, soll zwischen September 2024 und November 2025 Cannabis, Kokain und Heroin in Slowenien bestellt und dann von Kurieren übernommen haben. 

Die Drogen lagerte er in der gemeinsamen Wohnung. Weitere 15 Kilogramm Cannabiskraut wurden im September 2025 geliefert. Insgesamt hatte die Gruppe dann eine stolze Menge von 67 bis 79 Kilogramm Cannabis „vorrätig“ – außerdem waren mindestens 2100 Gramm Kokain, mindestens 580 Gramm Heroin in der Wohnung. Abnehmer soll es Ermittlungen zu Folge ungefähr 70 geben.

Kurierfahrer wurde angezeigt
Anfang November erfolgte der Zugriff der Spezialeinheit Cobra in die Wohnung im Bezirk Villach-Land. Neben Drogen wurden auch Bargeldbestände sowie Suchtmittelutensilien sichergestellt.  

Die drei Bewohner der Wohnung sowie ein 19-Jähriger, der offenbar als Kurierfahrer für die Dealer unterwegs war, werden angezeigt. Der Bursche dürfte 17-18 kg Cannabiskraut, 1,5-2 kg Kokain und Heroin in unbestimmter Menge übernommen und an teils bekannte und teils unbekannte Abnehmer geliefert haben. 

Vier der Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt, gegen den 28-jährigen wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SlowenienVillachKlagenfurt
Polizei
CannabisKokainHeroin
MännerDrogen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
223.024 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
218.735 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
176.297 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Aufruf zu Selbstkritik
Liebäugelt Peter Kaiser mit Bundespräsidenten-Amt?
Dealer festgenommen
Kiloweise Cannabis, Kokain und Heroin gesichert
Krone Plus Logo
Nach US-Millionendeal
Gericht entscheidet über Kärntner Lithium-Projekt
Stadtgerücht 2026
Das Urteil: Freispruch, Applaus und Bla Bla!
KAC: Akeson kein Thema
Schock beim VSV: „Bulle“ kollabierte in Kabine!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf