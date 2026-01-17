Kiloweise Cannabis, Kokain und Heroin gesichert

Ein gewaltiger Coup gegen die Kärntner Drogenszene ist Ermittlern bereits im November gelungen: Drei Dealer (18, 20, 28) wurden festgenommen. Knapp 70 Kilogramm Cannabis, mehr als 2 Kilogramm Kokain und ein halbes Kilo Heroin holten sie aus Slowenien!
Bereits seit September 2025 waren die Beamten des BPK Villach sowie des SPK Villach den jungen Männern auf den Fersen. „Sie sind beschuldigt illegale Suchtmittel in Form von Kokain, Cannabiskraut und Heroin in großen Mengen aus Slowenien bezogen und anschließend im Bereich Villach Land, Stadtgebiet Villach und Stadtgebiet Klagenfurt gewinnbringend verkauft zu haben“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Einer der Männer, ein 20-jähriger Villacher, soll zwischen September 2024 und November 2025 Cannabis, Kokain und Heroin in Slowenien bestellt und dann von Kurieren übernommen haben.
Die Drogen lagerte er in der gemeinsamen Wohnung. Weitere 15 Kilogramm Cannabiskraut wurden im September 2025 geliefert. Insgesamt hatte die Gruppe dann eine stolze Menge von 67 bis 79 Kilogramm Cannabis „vorrätig“ – außerdem waren mindestens 2100 Gramm Kokain, mindestens 580 Gramm Heroin in der Wohnung. Abnehmer soll es Ermittlungen zu Folge ungefähr 70 geben.
Kurierfahrer wurde angezeigt
Anfang November erfolgte der Zugriff der Spezialeinheit Cobra in die Wohnung im Bezirk Villach-Land. Neben Drogen wurden auch Bargeldbestände sowie Suchtmittelutensilien sichergestellt.
Die drei Bewohner der Wohnung sowie ein 19-Jähriger, der offenbar als Kurierfahrer für die Dealer unterwegs war, werden angezeigt. Der Bursche dürfte 17-18 kg Cannabiskraut, 1,5-2 kg Kokain und Heroin in unbestimmter Menge übernommen und an teils bekannte und teils unbekannte Abnehmer geliefert haben.
Vier der Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt, gegen den 28-jährigen wurde Anzeige auf freiem Fuß erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.