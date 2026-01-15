„Pension Schöller“, mit dem Holzhammer zerlegt

Die „Pension Schöller“ zählt zu den Komödienklassikern der Theaterbühnen. Wie man dieses mit Brachialhumor gespickte Stück gewitzt serviert, haben Maxi und Alfred Böhm in der legendären Hugo-Wiener-Adaption gezeigt. Daran gilt es sich bis heute zu messen. Regisseurin Ruth Brauer-Kvam hat sich nicht auf die simple Genialität des Lustspiels verlassen, sondern zerstückelt, auf den ohnehin schieren Wahnsinn noch mehr Schräges draufgepackt und eine Band ins Spiel gebracht – die zwar dank Frontman Robert Slivovsky, der einen köstlichen Neffen in Geldnöten gibt, die operettenhaften Revuenummern Fred Raymonds anständig rockt. Sound und Gesang sind aber zu laut und leider oft unverständlich.