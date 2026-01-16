Man weiß nicht, was man eigentlich gesehen hat

Besorgt fragt man sich am Ende, ob uns nächstens auch ein verbindlicher Tschechisch-Pflichtteil bei Kafka und Karl Kraus erwartet: Beide waren deutschböhmisch verwurzelt. Ihren Platz fanden sie aber exklusiv und epochemachend in der jüdisch-deutschsprachigen Literatur. So wie auch der bei Lemberg (Lviv) geborene Joseph Roth, die angebliche Hauptperson einer zweisprachigen Koproduktion des Volkstheaters mit dem ukrainischen Nationaltheater Maria Zankovetska. Wie man nach fast einstündiger zwangsaufgeräumter Publikumsaufwärmung mit englischen Übertiteln erfährt, wird man dem Ensemble auf eine Spurensuche nach Lviv folgen. Gefunden und mit ausgiebigem Video-Einsatz dokumentiert wurden allerdings beklagenswerte heutige Bewohner, die unter dem Krieg leiden.